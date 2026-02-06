Общественная палата Богородского округа подвела итоги работы за 2025 год

Совет Общественной палаты Богородского округа 5 февраля в Ногинске подвел итоги деятельности за 2025 год и определил ключевые направления работы на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание Совета Общественной палаты прошло 5 февраля в Ногинске. Участники обсудили результаты работы по профильным комиссиям, включая поддержку военнослужащих в зоне СВО, развитие предпринимательства, вопросы ЖКХ, межнациональной политики и здравоохранения.

В 2025 году основное внимание уделялось поддержке военнослужащих и их семей. Регулярно проводились благотворительные акции по сбору гуманитарной помощи. Председатель палаты Александр Щербаков и члены организации лично доставляли грузы в Донецк и Луганск, а также оказывали помощь госпиталям, медикам и жителям новых российских территорий. Поддержка оказывалась Лутугинской школе-интернату в Луганской области и пострадавшим в Курске и Курской области.

На заседании также рассмотрели вопросы общественного контроля, взаимодействия с некоммерческими организациями и диалога с жителями. В 2025 году палата провела 156 мероприятий, а ее представители участвовали в ключевых событиях регионального и федерального уровня.

— Прошедший год стал для нас временем консолидации и реальных дел. Мы определили приоритеты на новый период и будем строить работу на принципах открытого диалога с властью, бизнесом и жителями, — отметил председатель Общественной палаты Александр Щербаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.