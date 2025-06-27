Общественная организация предложила ввести в РФ оплачиваемый отцовский отпуск

Общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести оплачиваемый отцовский отпуск продолжительностью от одного до трех месяцев с повышенным пособием и дополнительными гарантиями для родителей, сообщает Life.ru .

Юрист и председатель организации «Отцы рядом» Иван Курбаков рассказал, что обращение направлено председателю комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной. В документе предлагается внести изменения в ТК, чтобы отцы могли брать отпуск на срок от одного до трех месяцев с выплатой пособия в размере 60–80% от заработка, но не ниже двух минимальных размеров оплаты труда. Также предлагается закрепить право на дополнительные оплачиваемые выходные для отцов.

В инициативе отмечается необходимость государственной программы по популяризации ответственного отцовства и внедрению гибких корпоративных практик для работающих мужчин. По словам представителей организации, сейчас отпуск по уходу за ребенком формально доступен отцам, но на практике им пользуются менее 2% мужчин из-за социальных стереотипов и низкого размера пособия, который составляет 40% от заработка.

В обращении приводится международный опыт: в Швеции с 1974 года действует 90-дневный отпуск, предназначенный только для отцов, а в Дании, Германии и Франции выплаты в этот период составляют от 60 до 100% зарплаты.

Кроме того, «Отцы рядом» предложили запретить увольнение родителей с детьми до семи лет против их воли, а также упростить перевод таких сотрудников на удаленную работу или сокращенный рабочий день и дать им право на гибкий график.