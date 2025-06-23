Общественная организация предложила ввести курсы для молодых отцов в России

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«Отцы рядом» направили инициативу о создании образовательных программ для пап

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» предложила создать в России образовательные курсы для молодых отцов и направила инициативу в администрацию президента, Росмолодежь и Госдуму, сообщает Life.ru .

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» выступила с инициативой по созданию образовательных курсов для молодых отцов. Соответствующее предложение было направлено в администрацию президента, Росмолодежь и профильные комитеты Государственной думы.

Проект предусматривает проведение специальных курсов, включающих практические тренинги по разрешению семейных конфликтов с участием детей, семинары по реализации родительских прав в рамках законодательства, а также разбор типичных ошибок в воспитании.

Авторы инициативы считают, что особое внимание необходимо уделить правовому просвещению, социально-психологическому сопровождению подростков, созданию медиативных служб для гармонизации детско-родительских отношений и вопросам профессиональной ориентации несовершеннолетних.

Юрист и председатель организации Иван Курбаков отметил, что для эффективной работы проекта требуется комплексный подход.

«В рамках проекта будут проводиться курсы молодого отца, которые будут включать в себя различные образовательные программы», — пояснил он.