Общеразвивающую программу «Юнармия Арт» проведут осенью в «Артеке»

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в период с 25 — 26 сентября по 15 — 16 октября 2024 года проводит дополнительную общеразвивающую программу творческой направленности «ЮНАРМИЯ АРТ» на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек», об этом сообщают организаторы мероприятия.

К участию в конкурсном отборе на добровольной основе в соответствии с положением, опубликованном на сайте движения в разделе «Юнармейцу» — «Лагеря» — «Юнармия арт», на базе МДЦ «Артек» допускаются участники движения в возрасте от 11 до 17 лет, имеющие высокие результаты в конкурсах и мероприятиях вокально-музыкальной, хореографической, декоративно-прикладной и художественной деятельности.

Подтверждением участия в движении «ЮНАРМИЯ» является индивидуальный номер участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ», генерируемый АИС «Юнармия» и имеющий статус «Актив».

Заявки участников, не имеющих регистрации в АИС «ЮНАРМИЯ», конкурсной комиссией не рассматриваются.

Прием конкурсных работ осуществляется в период с 17 июня по 17 июля 2024 года. Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте ВВПОД «Юнармия» 12 августа 2024 года.