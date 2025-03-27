«Обрушили» теорию: российские ученые поймали экстремально энергичные нейтрино

Российские ученые с помощью глубоководного телескопа на Байкале зафиксировали нейтрино с экстремальной энергией, которые могли прийти из Млечного пути, тем самым поставив под вопрос существующую теорию о галактических лучах, сообщает сайт MK.Ru .

Нейтрино — это высокоэнергетичные частицы-«призраки» из далекого космоса, которые проходят через нас незаметно. Их энергия измеряется в пета- (ПэВ) и тераэлектронвольтах (ТэВ), уточняется в сообщении.

Ранее считалось, что нейтрино с энергией более 200 ТэВ приходят на Землю только из других галактик, отметил ученый Сергей Троицкий.

«И вот в данных нашего глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD стали появляться такие экстремальные нейтрино, направление прихода которых указывало на их происхождение в Млечном Пути», — рассказал ученый.

По его словам, это не соответствует современным теоретически моделям, согласно которым в нашей галактике Млечный Путь существуют в 10 раз менее энергичные нейтрино. Предположительно экстремальные нейтрино могут возникать при расширении оболочек сверхновых.

Подтверждение своей теории россияне нашли в данных американской нейтринной обсерватории IceCube в Антарктиде: как выяснилось, к американцам «прилетали» те же частицы. При этом русские ученые первыми отразили это открытие в научной статье.

Как пояснил Троицкий, обнаружение экстремальных нейтрино в нашей галактике может иметь важное значение для далеких космических полетов.

«Это важно, поскольку галактические космические лучи — это та самая радиация, которая мешает нам летать к дальним космическим объектам. Они могут портить электронику и приводить к патологиям у людей, если они тоже окажутся в дальнем космосе», — объяснил ученый.