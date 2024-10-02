Образовательный центр «Точка роста» заработал на базе школы № 8 в Чехове

В поселке Шарапово г. о. Чехов состоялось торжественное открытие тринадцатого образовательного центра «Точка роста» на базе средней школы № 8. Проект был реализован в рамках национального проекта «Образование». Основной акцент нового центра сделан на изучение химии, физики и биологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время в школе обучается 348 детей. С 2023 года образовательное учреждение участвует в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда», что позволило открыть здесь «Точку роста». В рамках дополнительного образования школьники 6-11 классов смогут использовать центр в качестве лаборатории профильных предметов. Уже сейчас учащиеся проявляют большой интерес и стремятся получить практический опыт и освоить новое оборудование.

Основная задача центров «Точка роста» — 100% охват учеников школы, осваивающих основную общеобразовательную программу на обновленном оборудовании, с применением новых методик обучения и воспитания. Записаться в кружок или секцию, работающую на базе центра, может любой учащийся сельской школы.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин отметил важность подобных инициатив, подчеркивая, что центры «Точка роста» не только помогают учащимся лучше усваивать школьные программы, но и развивают их коммуникативные навыки, стратегическое и пространственное мышление, а также способствуют подготовке к участию в конкурсах и форумах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов, при этом система образования постоянно развивается.