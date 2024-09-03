Образовательный центр «Лидер» на 1500 мест открылся в Ленинском округе

Вторая по счету школа начала работу сегодня в ЖК «Восточное Бутово» в рабочем посёлке Боброво Ленинского округа. Ее построили за счет средств инвестора. В новом образовательном центре «Лидер» будут учиться полторы тысячи мальчишек и девчонок из быстро развивающегося микрорайона с населением 30 тысяч человек. Школу открыл глава Ленинского округа Станислав Каторов, сообщили в его пресс-службе.

«Школа уже полностью укомплектована как учениками, так и педагогическими кадрами. В том числе, шестеро учителей привлечены из других регионов благодаря подмосковным мерам поддержки педагогов. Большинство детей перешли сюда из Бутовской первой школы, расположенной рядом. Это позволит учиться в первую смену полутора тысячам ребят, которые раньше учились во вторую», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

В новом учебном году в образовательной организации сформировали 30 классов среднего и старшего звена и свыше 30 классов начальной школы, включая первый класс, открытый при поддержке Фонда развития Физтех-школ и Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

Трехэтажное здание школы площадью почти 30 тысяч квадратных метров отличается просторными холлами и общественными пространствами. В нем расположились актовый зал, две библиотеки, пять читальных залов, медиацентр, по два хореографических и спортивных зала, пищеблок и столовая. На территории школы — спортивное ядро с площадками для мини-футбола, волейбола, баскетбола и воркаута, прогулочные площадки для групп продленного дня.

Все обучающиеся с первого по четвертый класс в Ленинском городском округе получили в первый учебный день мороженое в подарок от команды губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.