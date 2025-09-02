Образовательный комплекс от ГК «Садовое кольцо» открылся в Красногорске

1 сентября в ЖК «Тетрис» в Красногорске начал работу блок начальных классов с дошкольным отделением, который возвела и обустроила ГК «Садовое кольцо», передает пресс-служба застройщика.

Новый комплекс стал филиалом красногорской гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева.

На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, присутствовали заместитель главы г. о. Красногорск Арсен Габуев, депутат Мособлдумы Роман Володин и генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

«Мы рады передать городу и детям новое здание школы. Школа получилась яркой и современной. В ней есть светлые классы, удобные парты и стулья, наглядные пособия и спортивные площадки — все, чтобы дети с радостью ходили на занятия», — сказал генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

В ходе мероприятия Арсен Габуев вручил благодарственное письмо ведущему руководителю проектов Московской области ГК «Садовое кольцо» Ивану Сенькину, отметив его высокий профессионализм и качественное выполнение строительно-монтажных работ по строительству социально значимых объектов.

Открытие школы было отмечено праздничным выступлением первоклассников — под аплодисменты родителей и учителей они исполнили танец и прочитали стихотворение, посвященное 1 Сентября. После этого детей развели по классам, которые ГК «Садовое кольцо» оснастило современным компьютерным оборудованием: мультимедийными видеопроекторами, интерактивными сенсорными досками, многофункциональными принтерами, компьютерами и ноутбуками.

В классах для изучения курса «Окружающий мир» установлены пробирки, чашки Петри, лупы и микроскопы для будущих экспериментов по естествознанию и лабораторных работ. В учебе ребятам помогут объемные демонстрационные модели: «Уход за зубами», рельефный глобус «Строение Земли», макет «Круговорот воды в природе» и «Скелет человека».

В кабинетах для уроков черчения и ИЗО установлены магнитно-маркерные стенды, наглядные пособия, а также представлены изделия русских народных промыслов и декоративно-прикладного искусства: береста, гжель, хохлома и др.

Также комплекс включает еще и дошкольное отделение на 260 воспитанников. В группах малышей — уютные спальни-игровые, музыкальный и спортивный залы со всем необходимым оборудованием. А на прилегающей территории, помимо игровых и спортивных пространств, обустроена учебная площадка с метеостанцией для изучения погодных явлений и правил дорожного движения.

Территория ЖК «Тетрис» свободна от машин и разбита на функциональные зоны, рассчитанные на взрослых, детей и пожилых жителей. Новостройка расположена в локации с высокой транспортной доступностью — станция МЦД «Павшино» находится в двух минутах пешком, а удобные выезды на ключевые магистрали обеспечивают легкий доступ к центру Москвы. В непосредственной близости находятся пять крупных парков, включая Красногорский городской парк и ПКИО «Ивановские пруды».