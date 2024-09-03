Образовательный комплекс № 11 в округе Пушкинский открыли после капремонта

В селе Братовщина городского округа Пушкинский после капитального ремонта открылся «Образовательный комплекс № 11». Работы проводились с января 2024 года в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании обновили все помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна и инженерные коммуникации, фасад и кровлю. В спортзале отремонтировали пол и установили новые баскетбольные щиты. Обновилась также столовая. В целом школа стала более доступной для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках проекта также смонтировано новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Также модернизировали системы безопасности.

Образовательное учреждение открыто в 1992 году. Общая площадь здания составляет более 2,9 тыс. кв. м.

Всего в Подмосковье с началом учебного года после капремонта открылось 40 школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.