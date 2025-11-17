Образовательные учреждения Серпухова получили знаки качества

сегодня в 13:36

Две школы и колледж Серпухова получили федеральный знак качества образования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Знак качества для образовательных организаций» анонсирован Рособрнадзором для выявления и поощрения сильных школ, чей опыт может быть полезен всему профессиональному сообществу. Знак присваивается по двум направлениям.

«Высокие образовательные результаты». В числе лауреатов серпуховская школа №12 «Центр образования» с углубленным изучением отдельных предметов.

«Высокая культура оценивания». Губернский колледж, единственный в регионе, получил знак «Высокая культура оценивания». Знак также был присвоен 77 школам региона, в их число вошла серпуховская школа №18.

Муниципалитет делает все возможное для поддержки и развития образования. Эта работа включает системные меры по привлечению педагогических кадров, ежегодный капитальный ремонт школ и оснащение их современным оборудованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов. Система образования региона постоянно развивается.