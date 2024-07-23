Образовательные учреждения Электростали готовятся к новому учебному году

На сегодняшний день уже поставлено 61 591 экземпляров учебников. Для начальной школы получены учебники по литературному чтению, окружающему миру, математике и русскому языку, всего 24 530 экземпляров. Для учеников 5 — 9 классов обновился фонд учебников по математике, информатике, русскому языку, литературе, английскому языку, географии, физике. Для старшеклассников 10 — 11 классов получены учебники по традиционным общеобразовательным предметам и новым — Математика.

Также с целью формирования единого образовательного пространства, повышения качества обучения и укрепления российских духовно-нравственных ценностей получены единые учебники истории для 10-11 классов.

Для обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья получено 1 039 экземпляров учебников, учебных пособий для слабовидящих — 654 экземпляров.

До 1 сентября поступит еще 4023 учебников. Всего в школы городского округа Электросталь будет поставлено 65 614 экземпляров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.