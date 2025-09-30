Образовательные проекты столичного Департамента по конкурентной политике удостоились премии

Премия прошла в Москве. Проект «Культура конкуренции» уже получил положительный отклик от почти 5 тыс. столичных учеников, которые приняли в нем участие с 2021 года.

«Рады, что наши инициативы были отмечены в конкурсе „Лучшие социальные проекты России“. Проект „Культура конкуренции“ получил награду в номинации „Финансовая грамотность“. Столичный Департамент по конкурентной политике совместно с Университетом Правительства Москвы разработал программу для школьников с целью обучить их основам финансовой грамотности, рассказать о принципах проведения госзакупок и о роли конкуренции в развитии экономики страны», — уточнил Пуртов.

«Культура конкуренции» включена в «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы — сборник лучших практик региональных органов власти, направленных на развитие конкуренции. Курс включает в себя лекции и практические занятия. В нынешнем сезоне он охватит более 1 тыс. столичных школьников.

Еще один просветительский проект Департамента — серия книг «Московские поставщики: история в лицах» — был отмечен в номинации «Сохранение культурного наследия». По словам Пуртова, он был задуман для сохранения богатой истории российского предпринимательства и передачи знаний следующим поколениям.

«Глубокая работа с источниками, которую мы провели совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей, позволила показать, как наследие прошлого формирует наше настоящее и вдохновляет на новые свершения. Полученная награда еще раз подтверждает, что наши усилия по просвещению и сохранению исторической памяти имеют важное значение для молодежи и более старших целевых аудиторий», — добавил Пуртов.

В формате кратких очерков он знакомит широкий круг читателей с судьбами российских предпринимателей XIX — начала XX веков. Книги позволяют узнать об истории отечественного бизнеса — от металлургии до банковской сферы, о наследии выдающихся династий, об их вкладе в развитие экономики, культуры, науки и образования как всей страны в целом, так и столицы в частности.