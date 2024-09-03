Образовательно-производственный кластер открыли в Гагаринском техникуме Люберец

сегодня в 11:54

В Люберецком техникуме имени Ю. А. Гагарина открылся образовательно-производственный центр (кластер) «Машиностроение (авиастроение)» федерального проекта «Профессионалитет». Он создан по инициативе правительства Московской области. Базовой организацией является Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В кластер вошли 5 учреждений среднего профессионального образования Подмосковья, а также 14 организаций реального сектора экономики: Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина, МО «ПК „Энергия“, Щелковский колледж, Губернский колледж, Красногорский колледж, НПП „Звезда“, ФЦДТ „Союз“, ООО ТПК „Аргус — НВ“, ГК „Геоскан“, АО „41 Центральный завод железнодорожной техники“, АО „Российская стекольная компания“, ООО „ЭВР“, ООО „Альфа — Инвест“, ООО „ИТС СЕРВИС“, ООО „ПО „Технология Пласт“, ООО „Люберецкий АвтоДор“, ООО „Завод АТЭСИ“, АО „РГ — Ремсервис“, ООО „РГ — Техно“.

Кластер «Машиностроение (авиастроение)» позволит приблизить уровень образования учащихся колледжей и техникума к потребностям рынка и модернизировать профессиональное образование. В нем по 9 направлениям подготовки с 1 сентября обучение проходят 375 студентов.

Благодаря ФП «Профессионалитет» созданы новые зоны по видам работ и закуплено современное высокотехнологичное оборудование.

Участие в программе дает студентам гарантию получения востребованных на рынке труда знаний и дальнейшего трудоустройства на ведущие предприятия Московской области.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.