Обратившейся к Путину пенсионерке МВД РФ помогает получить гражданство

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция оказывает содействие в оформлении российского гражданства пенсионерке Людмиле Кондратьевой, прибывшей из Казахстана. Женщина обратилась за помощью напрямую к президенту России, позвонив в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

В своем Telegram-канале Волк отметила, что сотрудники полиции Кольского района Мурманской области оказывают всестороннюю поддержку Людмиле Кондратьевой в процессе получения гражданства РФ, после того как она сообщила о трудностях с документами.

Волк уточнила, что пенсионерка приехала к дочери в Колу в сентябре и решила остаться в России. В конце ноября она инициировала процесс получения вида на жительство.

«Рада сообщить, что сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Кольскому району Мурманской области завершили все необходимые процедуры и приняли решение о выдаче ВНЖ. Вместе с представителями „Народного фронта“ полицейские посетили Людмилу Владимировну и вручили документ», — добавила представитель МВД.

По словам Волк, в настоящее время оформляются документы для получения Кондратьевой российского гражданства, которые будут рассмотрены в приоритетном порядке.

