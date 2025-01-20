Обратиться к специалистам УК теперь можно в МФЦ Подмосковья

В 12 муниципалитетах Московской области в офисах «Мои Документы» начали вести прием представители управляющих организаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Сотрудники самых крупных УК уже принимают жителей в городских и муниципальных округах Богородский, Восход, Истра, Коломна, Красногорск, Ленинский, Мытищи, Лосино-Петровский, Павлово-Посадский, Раменский, Ступино и Фрязино.

«К представителю управляющей организации в МФЦ можно обратиться по вопросам перерасчета, задолженности и восстановления коммунальных услуг, подачи заявок на обслуживание, подачи актов о проверке, замене и установке счетчиков», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В текущем году представители УК появятся в МФЦ всех муниципалитетов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.