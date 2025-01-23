Обращения жителей Шатуры учли при выборе мест для установки новых фонарей

За прошлый год на территории муниципального округа Шатура было установлено порядка 730 новых светильников. Сделать это удалось в рамках региональной программы «Светлый город», которая является частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Там, где появились новые опоры и фонари наружного освещения, стало гораздо комфортнее и безопаснее.

«Раньше у нас был самый темный двор. И мы очень благодарны администрации, что помогли нам сделать двор светлым, можно сказать, уютным и комфортным. Стало светлее гулять и с животными, и с детьми с колясками», — рассказала Татьяна, жительница дома № 22/14 по улице Энергетиков.

Многие адреса для установки дополнительных уличных светильников предложили сами жители. Отметим, что официальное обращение в администрацию жители округа могут подать через МФЦ.

«До установки дополнительного освещения здесь было достаточно темно, и ребенок, когда возвращался с дополнительных занятий, было немного страшно, переживали. Сейчас ситуация намного лучше: виден весь двор и на душе спокойнее», — поделился Евгений, житель дома № 43 на проспекте Ильича.

Фонари вешают на новых детских игровых площадках, парковках и во время комплексного благоустройства дворов. Перечень адресов, где появятся опоры освещения, на 2025 год находится в стадии формирования.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.