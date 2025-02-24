Оборудование для изучения беспилотных систем появилось в двух школах Жуковского

В 2024 году на территории г. о. Жуковский был реализован федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщает пресс-служба администрации округа.

В Жуковском национальный проект реализован на сумму 24 022 286,57 рублей.

Лицей № 14 и школа № 10 были оснащены оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Среди них: 64 конструктора беспилотного летательного аппарата (9 040 622, 24 руб.), 32 ноутбука (6 400 000,00 руб.), два комплекта трассы для полетов (1 140 950,00 руб.), два стенда пилотирования БАС (954 000,00 руб.) по 26 десктопных программных обеспечений, симуляторов для автономных и ручных полетов (1 740 960 руб.).

Также было выполнено оснащение классов (мебель), приобретены интерактивные панели, 3D-принтеры, МФУ, пульты для дистанционного управления, фотограмметрическое программное обеспечение, очки виртуальной реальности, гаджеты, наборы слесарных инструментов, хозяйственные принадлежности, комплектующие к оборудованию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.