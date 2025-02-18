Оборот сферы бытовых услуг населению за год увеличился на 8,6% в Подмосковье

Согласно данным Мосстата, в Подмосковье объем бытовых услуг населению по итогам прошлого года составил 169,8 миллиардов рублей, что в сопоставимой оценке на 8,6% выше уровня 2023 года. При этом в общем объеме платных услуг в регионе доля бытовых достигла 17,9%, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Как уточняют в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, наибольшее увеличение объема продаж в прошлом году было зафиксировано по услугам фотоателье — оборот составил 2 миллиарда рублей или 147,5%, по сравнению с годом ранее, также по парикмахерским и косметическим услугам — 14,3 млрд рублей или 114,4% к показателям 2023 года. Кроме того, прирост наблюдается по услугам ремонта бытовой техники и оборудования, изготовлению металлоизделий, технического обслуживания транспортных средств.

В разрезе муниципалитетов, больше всего предприятий бытового обслуживания в прошлом году открылось в Воскресенске, Сергиево-Посадском городском округе, Коломне, Орехово-Зуеве и округе Пушкинский. За год в сфере было создано более 1,1 тыс. рабочих мест. Таким образом обеспеченность населения объектами бытовых услуг составила около 10,1 рабочих мест на 1 тысячу жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.