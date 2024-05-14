Оборот пиратских онлайн-кинотеатров в РФ снизился до минимума за 5 лет

В России с 2018 года оборот пиратской видеопродукции уменьшился в 2,2 раза, в 2023 году он был 38 млн долларов, сообщает РБК .

Эти данные приведены в документе разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями компании F.A.C.C.T.

За минувший год видеопираты потеряли 16% доходов, несмотря рост количества пиратских доменов. Этому способствовали успешная блокировка таких сайтов, уменьшение стоимости рекламы на подобных ресурсах и отток зрителей в легальные онлайн-кинотеатры.

В 2023 году в стране работало около 80 тыс. пиратских доменов с русскоязычным видеоконтентом (на 11 тыс. ресурсов, или на 16%, больше, чем в 2022 году). Подобный контент размещался на сайтах в 82% случаев, в соцсетях и мессенджерах — в 12%, а в 6% — загружался на хостинги.

Как выяснили аналитики F. A.C.C.T., у видеопиратов заметно сильно убавились доходы за рекламу. Так, стоимость за 1 тыс. показов составила 3,13 доллара, что на 6% меньше показателей 2022 года.

Эксперты отметили допинструменты получения нелегального дохода от видеопроката. В стране наблюдается развитие студий «альтернативной» озвучки. Это актуально, так как часть фильмов и сериалов официально не переводят в РФ из-за геополитической ситуации.