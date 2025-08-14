сегодня в 20:52

Обновленный Центр образования № 30 в Электроуглях готов к приему учащихся

Совсем скоро для учащихся в городе Электроугли распахнет свои двери отремонтированный Центр образования № 30. В здании начальной школы на ул. Маяковского наконец завершился капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Работы проводились по госпрограмме за счет средств бюджета в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе работ были обновлены инженерные сети, сделана кровля, фасад, выполнены внутренние работы. На территории школы также заменили пешеходные дорожки и ограждение. Установили три новые детские площадки и высадили газон площадью 1,5 тыс. кв. м.

Здесь обучаются учащиеся 2–4 классов. Благодаря реконструкции, проведенной в учебных помещениях, удалось увеличить проектную мощность. Теперь здесь смогут обучаться 330 детей.

На протяжении всего ремонта дирекция школы вместе с представителями администрации Богородского округа, депутатами и родительским комитетом проводили регулярный плановый осмотр и контролировали ход работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.