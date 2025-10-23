Обновленный парк в деревне Горетово стал центром притяжения для жителей

Спустя несколько недель после благоустройства парк в деревне Горетово стал популярным местом для прогулок и отдыха, передает пресс-служба администрации городского округа Можайский.

Оценить, как преобразилась территория, и услышать мнение местных жителей повторно приехал Глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Встреча показала, что проект, реализованный по программе инициативного бюджетирования, полностью оправдал ожидания жителей. В этот раз на встрече собралось еще больше людей, которые поделились своими впечатлениями. Активное участие в диалоге приняла и молодежь — свидетельствует о растущем интересе к развитию своей малой родины.

Кроме того, жители уже начали задумываться о новых проектах для будущего года. Одна из поступивших инициатив — создание открытой площадки для проведения мероприятий на свежем воздухе, что позволит проводить праздники вне стен местного Дома культуры.

— Если и у вас есть идеи по улучшению вашего двора, парка или любого другого объекта — предлагайте их через заведующих территориальных отделов, старост или администрацию, — подчеркнул Глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Большую роль в успехе проекта сыграла активная позиция депутата Совета депутатов Александра Паршина, который вместе с жителями участвовал во встречах, подробно разъяснял механизмы инициативного бюджетирования и продвигал эту идею, что в конечном итоге помогло реализовать такой востребованный парк для деревни Горетово.

Напомним, что программа инициативного бюджетирования позволяет жителям напрямую влиять на развитие своей территории. Основное финансирование проекта обеспечивается бюджетом Можайского округа и Правительством Московской области, а вклад жителей составляет 1% от общей стоимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.