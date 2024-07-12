Обновленный парк культуры в Лобне планируют открыть 15 июля

15 июля в Лобне откроют первую очередь центрального парка культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас в парке возводят танцевальную площадку с амфитеатром, трибуну, павильон-кафе. На первом этапе жителям будут доступны: павильон-кафе, центральная сцена и аттракционы, в том числе полюбившийся жителям паровозик, а также карусели и батуты.

Реконструкция центрального парка и культуры городского округа Лобня проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.