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Обновленный детский сад «Дюймовочка» радует своих воспитанников в Ступине

В дошкольном учреждении в Ступине, построенном в 50-х годах, впервые проведен капитальный ремонт при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках областной программы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Результат оценил глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских. Вместе с заместителями, директором учреждения руководитель муниципалитета осмотрел территорию и помещения детсада.

Масштабные обновления в дошкольном учреждении выполнены впервые за 70 лет его работы. В детском саду отремонтировали кровлю, утеплили фасад, заменили окна, инженерные коммуникации, входные и межкомнатные двери, установили новые оконные блоки. Проведено благоустройство территории.

«В здании установлен новый пищеблок, оборудование и мебель. Дошкольное учреждение полностью обновили. В этом году воспитанники вошли в новый детский сад. Главное, чтобы проведенные работы понравились и детям, и коллективу, и родителям воспитанников», — отметил Сергей Мужальских.

В детском саду «Дюймовочка» воспитываются 220 детей в возрасте от 2-х лет в 10 группах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.