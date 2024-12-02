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Обновленную школу в Химках откроют 1 сентября 2025 года

В школе № 8 им. В. И. Матвеева городского округа Химки стартовал капитальный ремонт. Площадь строительного объекта — почти 4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

В здании площадью 3 879 кв. м планируется провести ремонт фасада, входной группы, замену кровли и всех инженерных систем, а также отделку помещений. В классы поставят новые мебель и оборудование. На прилегающей территории проведут благоустройство.

Дата создания образовательной организации — 1956 год.

На время ремонта дети распределены в ближайшие образовательные учреждения. Открыть обновленную школу планируется 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.