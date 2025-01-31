Обновленную плотину на реке Коломенка автоматизируют в Подмосковье

Обновленную плотину на реке Коломенка переведут в автоматический режим. Об этом в ходе рабочего визита в Коломну рассказал министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида. Пока работу гидроузла контролируют дежурные сотрудники, но в перспективе при подъеме воды регулировка будет осуществляться автоматически — возможности для этого есть, сообщает пресс-служба администрации округа.

Перевод важного гидроузла в автоматический режим работы вместе с министром обсудил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Обновленная плотина на реке Коломенка — гидротехническое сооружение, от которого зависит безопасность набережной у конькобежного центра и исторических объектов культурного наследия Коломенского кремля», — сказал Александр Гречищев.

Работы по капитальному ремонту плотины завершились в 2024 году. Масштабный проект реализован в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья». По подсчетам специалистов, при условиях системной эксплуатации обновленное сооружение прослужит не меньше 50-60 лет.

Плотину на Коломенке построили в 1964 году. В ходе масштабных работ гидроузел капитально обновили: расчистили и укрепили верхнюю часть и откосы, отремонтировали узел управления, заменив ветхое оборудование новым, отечественного производства. Также здесь установили новые затворы, заменили плиты на мосту, а еще — уложили новые трубы для пропуска воды и обустроили насыпь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.