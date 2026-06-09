Обновленное приложение СберБизнес снова появилось в App Store

Корпоративные клиенты Сбера уже могут скачать обновленное приложение онлайн-банка СберБизнес для комфортного ведения бизнеса со смартфона на iOS. Банк выложил приложение в App Store под названием AI dente.

Если на смартфоне уже есть одна из предыдущих версий, ее рекомендуется обновить — это даст возможность воспользоваться самыми актуальными услугами и сервисами банка. К тому же старые версии приложения со временем перестанут поддерживаться. Если после скачивания в приложении не отображается доступ к банковским услугам, нужно активировать его по ссылке.

Мобильное приложение СберБизнес — полноценный профильный инструмент, объединивший в себе функции контроля, мониторинга и масштабирования бизнеса. Его пользователям доступны ключевые функции для взаимодействия с банком: платежи, переводы, управление зарплатным проектом и бизнес-картами, работа с электронным документооборотом, эквайрингом и другие решения.

В обновленном приложении в числе прочего можно воспользоваться подписанием платежей по QR-коду и новыми навыками ИИ-помощника на базе нейросетевой модели ГигаЧат. В составе Бизнес-помощника — более 160 ИИ-агентов, каждый из которых владеет экспертизой по банковским и небанковским услугам для предпринимателей и может проконсультировать по разным бизнес-потребностям. В новой версии приложения также появилась возможность подключиться к режиму АУСН.

Благодаря обновленному дизайну и расширенным возможностям настройки интерфейса взаимодействовать с продуктами и услугами будет удобнее.

Старший управляющий директор — директор департамента «Бизнес-помощник» Сбербанка Анна Лоевская отметила, что обновленный мобильный СберБизнес стал еще более надежным и безопасным инструментом предпринимателя.

«В актуальной версии появились новые варианты подписания платежей, расширились функции ИИ-помощника на базе ГигаЧат. Это настоящий эксперт в своем деле, который знает и понимает потребности клиента и готов прийти на помощь 24/7. Мы рекомендуем скачать приложение как можно скорее, чтобы получить доступ ко всем новинкам СберБизнес», — пояснила Лоевская.

Каждый месяц мобильное приложение СберБизнес используют 1,5 млн человек. При этом 662 тыс. предпринимателей открывают его каждый день, каждый второй из них не заходит в веб-версию — работает только с мобильным приложением.