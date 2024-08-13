Обновленная система приватности публикаций доступна в «Одноклассниках»

Соцсеть «Одноклассники» внедрила обновление в систему приватности публикаций. Теперь у пользователей есть возможность выбирать, кто сможет видеть их посты на странице: только друзья, все пользователи или участники сервиса «Увлечения». Данная система дает возможность ограничить доступ незнакомцев к определенным постам и реагировать на них — даже если профиль открыт для всех, сообщает пресс-служба «ОК».

Совершенно новый метод управления приватностью предоставляет возможность регулировать доступность конкретных постов вне зависимости от того, открыт или закрыт профиль пользователя. Таким образом даже если все посты предназначены только для друзей, один из них можно сделать видимым для всей аудитории платформы, и наоборот.

Также данная система вводит ограничения на отображение «классов» в ленте: если пользователь установил видимость постов только для своих друзей, то их комментарии и реакции на эту заметку не будут отображаться в лентах посторонних людей.

Кроме того, в «ОК» появилась возможность размещения заметки в разделе «Увлечения». Для этого необходимо выбрать соответствующий параметр во время публикации — после прохождения модерации и одобрения редакцией, материал станет доступен на платформе, и его увидят другие пользователи.

Эта функция будет полезна для публикаций, ориентированных на хобби и предназначенных для широкой аудитории, которая разделяет интересы автора. Таким образом посты смогут вызвать еще больший интерес аудитории, а пользователи получат возможность обратной связи от единомышленников.