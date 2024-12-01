сегодня в 18:45

Обновленная школа в Серпухове примет ребят уже в новом учебном году

В подмосковном Серпухове на ул. Луначарского, д. 31 идет капитальный ремонт здания школы № 2. Сдать объект планируется к новому учебному году, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведут по государственной программе за счет средств бюджета. Сейчас выполняются демонтажные работы.

Общая площадь здания — более 8,7 тыс. кв. м. В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, модернизируют пищеблок, обустроят входную группу и благоустроят прилегающую территорию. Еще в школе заменят мебель.

Завершить все работы строители планируют в августе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.