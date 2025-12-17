Обнажилось дно: ученые объяснили отступление моря от берега в Турции

Ученые: резкий отход моря от берега в Турции — это метеорологическое явление

Ученые Обсерватории Кандилли в Турции заявили, что резкое отступление воды от берега Мраморного моря 16 декабря связано с перепадами атмосферного давления, является рядовым метеорологическим явлением и не может стать предвестником землетрясений, сообщает «Царьград» .

Одновременно сейсмологи предупреждают об угрозе в этом районе: профессор Халюк Эйидоган прогнозирует землетрясение магнитудой не менее 7 баллов. По его словам, одна из опасных линий разлома проходит вдоль стамбульского побережья, но точную дату катастрофы предвидеть невозможно.

Отлив произошел в городе Мармараэреглиси в провинции Текирдаг, из-за него обнажилось дно, а лодки оказались на мели.

Власти Стамбула проводят предварительный анализ потенциальных результатов. Согласно их прогнозам, подземные толчки силой 7,5 баллов могут вызвать обрушение вплоть до 90 тысяч строений. Примерно 4,5 миллиона жителей могут лишиться жилья. Материальный ущерб, по данным страховых организаций, может составить более 325 миллиардов долларов.

Следует упомянуть, что последнее сейсмическое событие произошло на юге Турции в июне текущего года. Тогда травмы получили 69 человек, а одна 14-летняя девочка погибла.

