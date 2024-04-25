Обнаружен криптокошелек, через который финансировали теракт в «Крокусе»

В Росфинмониторинге заявили, что финансирование теракта в «Крокусе» происходило через многочисленные финансовые организации. В том числе преступники использовали криптовалюту, сообщает РИА Новости .

Журналисты опубликовали данные о возможном криптокошельке, через который спонсировали террористов. Его номер разместили в Telegram-канале, связанном с ИГИЛ*. В день теракта на него перевели половину суммы, которую обещали террористам за преступление.

Кошелек на платформе Tronscan активизировали 13 марта 2024 года — пополнили на символические 2 доллара. Номер кошелька появился в канале экстремистов, который вел пользователь под ником Mavlavi_56, он же администрировал «Голос Хорасана», используемый для вербовки террористов.

Три раза администратор размещал пост о «сборе средств на помощь пленным детям Муджахидов — Мухаджиров» и указывал номер этого кошелька. Особая активность началась 22 марта — в день трагедии в «Крокусе».

Предположительно аванс в 325 долларов перечислили в 10:00 по Москве. Остальные переводы — 550, 550 и 1100 долларов — в период с 21:30 до 22:30 (через некоторое время после сообщений о теракте). Все деньги с кошелька уходили в неизвестном направлении.

Вся сумма перевода составила 2525 долларов (232 тыс. рублей). Один из непосредственных исполнителей теракта сообщал следствию, что преступникам должны были заплатить около 500 тыс. рублей и успели перевести на карту половину. После теракта операции по этому криптокошельку больше не осуществлялись.

Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» унесла жизни 144 человек. Четверо террористов ворвались в здание, хаотично расстреливали людей, а затем подожгли его. Некоторые дети потеряли обоих родителей и остались сиротами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в концертном зале без родителей остались семь ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.

*террористическая группировка, запрещенная в России.