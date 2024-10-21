Обмудсмен Подмосковья Фаевская провела личный прием

К уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратились 18 жителей Подмосковья. Люди приехали из городских округов Коломна и Чехов, сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

«Людей волнуют вопросы ЖКХ, здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения, доступной среды для людей с ограниченными возможностями и другие, — отметила Ирина Фаевская. — Всем заявителям дали разъяснения. По большинству вопросов приняты письменные обращения, будем разбираться, чтобы восстановить права жителей».

Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.