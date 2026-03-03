Обманул с выходными: петербуржец подал в суд из-за календаря с ошибками

Житель Санкт-Петербурга обратился в суд с иском к гипермаркету из-за настенного календаря с неверно указанными выходными днями. Покупатель требует компенсацию и возврат денег за товар, сообщает «Бриф24» .

По словам руководителя Объединенной пресс-службы судов города Дарьи Лебедевой, в начале января мужчина поехал в госучреждение, ориентируясь на календарь, где 9-е число было отмечено как рабочий день. На самом деле дата была выходной, и ведомство оказалось закрыто.

Позже покупатель обнаружил и другие неточности: праздничные 9 марта и 11 мая в календаре также значились будними рабочими днями. По оценке истца, ошибочной оказалась примерно четверть информации.

Мужчина направил претензию в магазин. В компании принесли извинения и пообещали провести проверку, однако вопрос не урегулировали. После этого мировой судья участка № 22 принял иск о защите прав потребителей к производству.

Истец требует вернуть 399 рублей за календарь, взыскать неустойку 71 рубль 82 копейки, 5 тыс. рублей компенсации морального вреда, 6 тыс. рублей расходов на юристов, а также штраф за отказ добровольно удовлетворить требования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.