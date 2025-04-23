Обман из 90-х: Россиянам назвали новый вид мошенничества за границей

Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал о новом способе мошенничества в отношении россиян на отдыхе за границей и рекомендовал в таких случаях обращаться в посольство страны.

Как отметил специалист, данный вид обмана использовался еще в 90-е годы, основано мошенничество на нужде туристов в наличных деньгах. Обманщики предлагают обменять иностранную валюту на переводы с карт России, которые не доступны за границей, после чего они исчезают.

Чтобы избежать подобных проблем, Власов рекомендовал внимательно относиться к планированию бюджета и сразу же отвергать предложения обмена перевода на наличные.

«Такие разводы были популярны в 90-е годы. Если есть еще такие люди, которые на это ведутся, но остается посоветовать: „Достаньте голову из тумбочки и не ведитесь ни на какие шоколадные предложения“, — добавил специалист в эфире радио Sputnik.

Если человек все же попал в лапы к мошенникам, наиболее эффективным вариантом решения ситуации будет обращение в консульство родной страны. По мнению эксперта, если консульство окажется бессильным в данной ситуации, другие варианты можно даже не рассматривать.