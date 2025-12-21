Обломки ракеты SpaceX чуть не сбили 3 самолета над Карибами

В январе 2025 года во время испытаний ракеты Starship от фирмы SpaceX случился взрыв, представлявший опасность для авиационных рейсов над Карибским морем. Она сдетонировала через восемь минут после старта, и обломки были разбросаны в небе, сообщает РБК со ссылкой на материал The Wall Street Journal (WSJ).

На фоне инцидента не менее трех пассажирских самолетов очутились в потенциально опасной зоне. Одному из рейсов пришлось сделать дополнительный круг. Так самолет избежал попадания в опасный район.

Воздушное судно шло в Сан-Хуан. Пилоты были вынуждены решить, лететь ли дальше и войти в поле попадания обломков ракеты или лишиться топлива, кружа над водой.

Некоторые самолеты заявили, что у них недостаточно горючего. Из-за этого пролетели через небезопасную зону в воздухе, чтобы иметь возможность сесть с запасом топлива. Речь шла о гражданском и частном реактивном самолете.

На трех рейсах суммарно летели 450 человек. Однако им удалось успешно сесть.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.