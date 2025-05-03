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Обломки древнеримской крепости обнаружили на Синайском полуострове в Египте

Археологи нашли в северной части Синайского полуострова остатки военных укреплений, а также траншеи. Их возвели, предположительно, еще в Древнем Египте, сообщает РИА Новости со ссылкой на минтуризма страны.

Согласно находкам, археологи делают вывод, что рядом с Телль-Абу-Сайфи находилась еще одна крепость, помимо двух остальных, построенных во время Птолемеев и Рима.

Еще были обнаружены около 500 гончарных кругов. В них, скорее всего, садили деревья. Таким образом украшали вход в крепость периода Птолемеев.

Помимо этого, были обнаружены казармы римских солдат. Также нашли четыре гигантских печи.