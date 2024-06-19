Фестиваль любителей театра и кино старшего возраста прошел в Подмосковье

В Московской области проходит фестиваль «Фильм. Фильм. Фильм». В этом году он посвящен 100-летию киностудии «Мосфильм», которая подарила самые культовые советские кинокартины: «Броненосец «Потемкин», «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и др. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Зрительный зал дома культуры на площади Пушкина в Орехово-Зуеве гостеприимно распахнул свои двери для желающих окунуться в прекрасный мир искусства отечественного театра и кинематографа. Для многих из нас «Мосфильм» — синоним советского и российского кино. Здесь работали классики кинематографа — Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Борис Барнет, Андрей Тарковский, Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай.

Свою долю в копилку народного признания студии, ставшей флагманом отечественной киноиндустрии, в рамках областного фестиваля внесли постановки театральных и студийных коллективов социальных центров из городских округов Шатура, Одинцово, Чехов, Ивантеевка, Ступино, Балашиха, Пушкино, Зарайск и Орехово-Зуевского округа, — отметили в ведомстве.

Более 80 актеров-любителей — участников областной программы «Активное Долголетие» презентовали на большой сцене отрывки из известных кинофильмов.

Коллективы готовились несколько месяцев: подбирали репертуар, шили костюмы, оттачивали актерское мастерство.

«Занятия театральным творчеством очень полезны для людей старшего возраста. Участие в театральных фестивалях, работа над постановками помогает не только стать более уверенными, повысить самооценку, раскрыть в себе новые таланты, но и сохранить и улучшить когнитивные функции, такие как память, внимание и мышление, координацию движений. Это способствует поддержанию умственной активности и предотвращению возможных ментальных проблем и деменции», — отметила директор социального центра Орехово-Зуевский Алла Белова.

Коллективы-участники фестиваля награждены дипломами и памятными подарками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.