Областной фестиваль для детей с ОВЗ прошел в Куровском

IV областной фестиваль творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Как в сказке» состоялся 18 июня в Куровском. Об этом сообщила пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

Фестиваль организует социальный центр «Орехово-Зуевский» при поддержке депутата Мособлдумы, члена политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Максима Коркина. Каждый год мероприятие собирает десятки участников со всего Подмосковья.

В этом году на сцене выступили ребята из Коломны, Шатуры, Воскресенска, Обухова, Орехово-Зуева и других муниципалитетов. Они показали свои таланты в номинациях «Художественное слово», «Звонкий голосок» и «Потанцуйте, наши ножки».

В программу праздника вошли творческие мастер-классы, развлекательная программа, ярмарка. Концертную часть разделили на три отделения: «Художественное слово», «Звонкий голосок» и «Потанцуйте наши ножки». Все участники фестиваля были награждены памятными подарками — без внимания не остался ни один юный артист.

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