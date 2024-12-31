Областное мероприятие «Сказки водят хоровод» пройдет в парках Орехово-Зуевского округа

Окунуться в атмосферу волшебства приглашают парки Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В четверг, 2 января, жителей и гостей округа ждут на общеобластном мероприятии «Парки водят хоровод».

Так, в Парке Победы г. Орехово-Зуево на центральной площадке организуют акцию «Подари сказку», книжную выставку «Волшебный мир сказок», интерактивную программу с хороводом «12 месяцев», квиз «Из какой же сказки я?», фотосессию с героями русских сказок. У кафе «Пиццбург» будет работать самоварная станция, пройдёт мастер-класс по ткачеству.

В Дрезненском городском парке состоится выставка постеров с обложками русских сказок, квиз «Русские народные сказки», шествие сказочных персонажей, театрализованное представление «Сказочный переполох» и кинопоказ советского фильма «Морозко».

Еженедельные активности пройдут по системному расписанию. В парках можно будет принять участие в спортивных играх, мастер-классах, занятиях творчеством.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в афишах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.