сегодня в 07:12

Облачно и до +19 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

В Подмосковье и Москве в пятницу температура составит плюс 17 — плюс 19 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной с прояснениями погоде будет преимущественно без осадков.

Скорость северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

Предстоящей ночью температура понизится до плюс 7 — плюс 9 градусов, днем 28 июня она поднимется до плюс 20 — плюс 22. Будет переменная облачность без осадков.