сегодня в 07:06

Облачная погода и до +7 ожидается в Московском регионе 10 ноября

Днем 10 ноября в Московском регионе ожидается пасмурная погода. Местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в Москве и области будет облачно. Прогнозируются осадки в виде дождя и мороси.

Температура составит от плюс 5 до плюс 7 градусов. Ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление — 746 мм. рт. ст.

В ночь на 11 ноября столбики термометров покажут плюс 3 — плюс 5 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами ожидается дождь.

