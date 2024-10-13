Облачная погода и до +10 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

В Подмосковье и столице в воскресенье будет облачная с прояснениями погода, температура поднимется до плюс 8 — плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.