Облачная погода и до +10 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и столице в воскресенье будет облачная с прояснениями погода, температура поднимется до плюс 8 — плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
По Московской области местами пройдет небольшой дождь
Скорость юго-восточного ветра будет 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
Предстоящей ночью прогнозируются дождь и мокрый снег, температура опустится до плюс 2 — плюс 4 градусов. Днем 14 октября столбики термометров покажут плюс 3 — плюс 5 градусов.