Облачная и теплая погода ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и Москве в воскресенье прогнозируется переменная облачность, температура поднимется до плюс 22 — плюс 24 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.