Облачная и теплая погода ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и Москве в воскресенье прогнозируется переменная облачность, температура поднимется до плюс 22 — плюс 24 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Утром в регионе наблюдается дымка с видимостью более 1 км.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 13 — плюс 15 градусов, днем 11 августа — от плюс 18 до плюс 20. Пройдет кратковременный дождь, местами сильный.