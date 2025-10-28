Объявляется дополнительный отбор среди СО НКО Московской области

сегодня в 12:41

Министерство информации и молодежной политики Московской области объявляет о начале приема заявок на участие в дополнительном отборе для оказания информационной поддержки в форме содействия в создании официальных сайтов, сообщает пресс-служба ведомства.

Срок проведения отбора: с 06.10.2025 по 12.12.2025. К участию в отборе допускаются СОНКО в случае, если организация соответствует следующим требованиям:

1) зарегистрирована как юридическое лицо в Московской области не менее чем за один год до дня подачи заявки на отбор;

2) осуществляет в соответствии с учредительными документами;

3) не имеет просроченной задолженности;

4) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства;

5) не является российским юридическим лицом, учредителями (участниками, членами) которого являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства;

6) не является получателем средств из федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета на цели обеспечения доступа пользователей к информации, размещаемой на официальном сайте;

7) не включена в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

8) не включена в реестр иностранных агентов;

9) отсутствуют факты привлечения к административной ответственности

по административным правонарушениям, предусмотренным статьями 13.15, 20.2

и 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Победителями отбора признаются участники отбора, состоящие в рейтинговом списке с очередностью рейтинговых номеров от наименьшего порядкового номера до порядкового номера, соответствующего предельному количеству СОНКО, имеющих право на получение информационной поддержки.

Организатором отбора является МИМП Московской области. Почтовый адрес и местонахождение: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, электронная почта: minfo@mosreg.ru, телефон: 8 (498) 602-09-30.