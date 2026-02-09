Объявлены победители open-call на участие в арт-резиденции в Китае

Фонд современного искусства MaxArt и Страховой Дом ВСК подвели итоги open-call для участия в первой международной арт-резиденции фонда, которая пройдет в Китае, сообщает пресс-служба компании.

Экспертный совет рассмотрел рекордное количество заявок — свыше 900. По итогам отбора были определены 6 победителей, которые примут участие в арт-резиденции с февраля по июнь 2026 года.

Победителями open-call стали:

⁃ лауреат государственной премии «Инновация», номинант премии Кандинского, художник года ярмарки Cosmoscow в 2017 году Иван Горшков (Воронеж);

⁃ номинант премии Кандинского, участница V Московской международной биеннале молодого искусства Ульяна Подкорытова (Москва);

⁃ участник Основного проекта 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, участник выставочных проектов в Музее современного искусства PERMM, участник выставок в Государственном Русском музее, Музее Москвы, ЦСИ Винзавод Илья Гришаев (Пермь);

⁃ лауреат премии SCAN Awards, участница ярмарок catalog и blazar Элина Гусарова (Красноярск);

⁃ участница III Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА, выставочных проектов в МАММ, Музее современного искусства PERMM Камила Юсупова (Бишкек);

⁃ участник выставочных проектов в Музее Вадима Сидура, фонде Ruarts Александр Лемиш (Москва).

«Экспертный совет провел огромную работу и много жарких дискуссий, чтобы из почти тысячи заявок выбрать авторов, которые в этом году будут знакомиться с китайским миром искусства, погружаться в новую для них культуру, исследовать ее. Очень рады, что художники из разных регионов России благодаря фонду MaxArt и Страховому Дому ВСК получат возможность соприкоснуться со сложной и многогранной художественной сценой, а главное, получат вдохновение от новых дуновений из Китая», — поделилась художественный руководитель арт-резиденции в Китае и главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина.

Известно, что каждый автор сможет провести месяц в арт-резиденции при Музее современного искусства Янцзян (YJGM).

«Для нас, как для социально ответственной компании, важно не просто быть наблюдателем, а активно участвовать в формировании культурной среды, помогая авторам выйти на международный уровень. Экспертиза фонда MaxArt и сильный кураторский совет гарантируют, что эта резиденция станет для победителей настоящим творческим прорывом», — отметил член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов.