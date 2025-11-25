Объявлены конкурсы работ на премии правительства РФ в сфере образования и науки

Объявляются конкурсы работ на соискание премий правительства Российской Федерации 2026 года в области образования, науки и техники, а также в области науки и техники для молодых ученых. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.

С целью популяризации научных достижений и работ в области образования, в том числе школьных учебников, а также выявления перспективных разработок ученых и педагогов Минобрнауки России просит оказать содействие в информировании заинтересованных организаций для выдвижения кандидатов на соискание премий.

Порядок оформления и представления работ на соискание премий опубликован на сайте Российской газеты, сайте https://правпремии.рф, а также на официальном сайте Минобрнауки России.

Контакты для справок: телефоны: 8 (495) 547-12-59, доб. 3815 или доб. 3823; электронная почта: pravpremii@minobrnauki.gov.ru.