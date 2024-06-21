Объявлено, когда продажу спиртного в «наливайках» запретят в Великом Новгороде

сегодня в 19:26

Продажу алкоголя в «наливайках» запретят в Великом Новгороде с весны 2025 года

В Великом Новгороде введен запрет на продажу алкогольных напитков в «наливайках». Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать 6 лет, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу Новгородской облдумы.

Будущие ограничения распространятся на торговлю спиртными напитками и пивом в торговых точках, работающих в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключение составят только рестораны.

К обсуждению концепции законопроекта приступили еще в начале 2024 года.

«Ограничения касаются объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях (на расстоянии менее 50 м от многоквартирного дома)», — заявили в Новгородской областной думе.

Ранее вступил в силу закон, который наделил российские регионы большей свободой в борьбе с «наливайками».