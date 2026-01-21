Объявлена концепция XV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV

2026 год станет по-настоящему особенным для RU.TV и его зрителей. Телеканал ждут сразу два значимых события: юбилейная 15-я премия и 20-летие канала. XV Русская Музыкальная Премия RU.TV пройдет 21 мая на площадке «ВТБ Арены», передает пресс-служба организаторов.

В этом году публику ждет масштабное шоу, посвященное теме единства. В России живут десятки народов, сохраняются разные традиции и культурные коды, но именно русскоязычная музыка является общим пространством, близким миллионам людей. На протяжении 20 лет RU.TV остается телеканалом, который звучит в унисон со своей страной и объединяет ее жителей.

Центральной темой XV Русской Музыкальной Премии RU.TV станет дружба народов и сила музыки как языка, понятного всем. Многообразие регионов и национальностей найдет отражение в визуальной концепции шоу, сценических номерах и дресс-коде мероприятия.

Отдельное внимание будет уделено теме богатого наследия России. Балет и театр, литература и космос, народный эпос и сказочные сюжеты, фольклорные мотивы и музыкальные традиции разных регионов, великие достижения прошлого и настоящее, которым можно гордиться, — эти знаковые образы станут источником вдохновения для отдельных номеров и дополнят программу премии.

Юбилейная премия RU.TV соберет на одной сцене молодых артистов и признанных легенд. В честь 15-летия премии и 20-летия телеканала RU.TV готовит для публики впечатляющее шоу, в котором каждая деталь продумана до мелочей. Уже 21 мая зрители смогут насладиться эффектными постановками, увидеть неожиданные коллаборации и стать свидетелями награждения лучших артистов.

XV Русская Музыкальная Премия RU.TV — это не просто музыкальное событие. Это признание в любви многогранной стране, ее культуре и людям, которых объединяет музыка.