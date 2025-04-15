Объявлен старт регистрации на общероссийский субботник под названием «Мы за чистоту»

В рамках экологической инициативы «Мы за чистоту» 26 апреля состоится общественно полезная уборка в подмосковном парке Победы, расположенном на Перемиловской высоте. Организатором мероприятия выступает Российский экологический оператор (РЭО), передает пресс-служба РЭО.

«Мы приветствуем инициативы, которые не только способствуют формированию экологической культуры, но и являются данью памяти ключевым историческим событиям. Особенно символично, что в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подобные акции проводятся в местах, связанных с воинской славой. Перемиловская высота — это олицетворение героизма и несгибаемости защитников Москвы. Участие в субботнике здесь — это выражение почтения подвигу героев, вклад в сохранение исторической памяти и забота об окружающей среде», — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

В задачи участников входит приведение в порядок мемориальной зоны: уборка опавшей листвы и сухих веток, очистка территории, посадка молодых деревьев и создание цветочных композиций. Кроме того, в программу включены познавательные мероприятия, связанные с деятельностью молодежного экологического движения «Экосистема».

«Перемиловская высота — это место огромной исторической значимости, территория, бережно хранящая воспоминания о прошлом. Мы надеемся, что совместный труд поможет не только благоустроить эту территорию, но и объединить людей вокруг важных ценностей — бережного отношения к природе и уважения к истории», — подчеркнул PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Региональную поддержку в организации субботника оказывают Министерство информации и молодежной политики Московской области и Администрация Дмитровского городского округа.

Субботник пройдет в рамках всероссийской акции «Мы за чистоту» (с 21 по 27 апреля), организованной общественным движением «Экосистема» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Мероприятие запланировано на 26 апреля 2025 года, начало в 11:00. Место проведения: Перемиловская высота в парке Победы (Московская область, г. Яхрома, Дмитровский городской округ, 40 км от МКАД). Зарегистрироваться для участия можно по указанной ссылке. https://dobro.ru/event/11148907