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Объявлен конкурс на капремонт школы в деревне Софьино Наро-Фоминского округа

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МБОУ «Софьинская СОШ» в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «МБОУ „Софьинская СОШ“, Московская область, Наро-Фоминский г. о., дер. Софьино, д. 51а». Работы необходимо произвести в двухэтажном здании 1983 года постройки, общая площадь которого 4609,7 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.