Объявлен дополнительный конкурс для социальных НКО Московской области

Объявляется дополнительный конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Московской области с целью предоставления им информационной поддержки. На основании подпункта 2 пункта 30 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 23.10.2024 № 1271-ПП, министерство информации и молодежной политики Московской области (МИМП Московской области) сообщает о старте приема документов на дополнительный отбор для оказания помощи в создании официальных сайтов в интернете, сообщает пресс-служба министерства.

Организатором отбора выступает МИМП Московской области. Адрес организации: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Электронная почта: minfo@mosreg.ru, телефон для связи: 8-498-602-09-30.

Все сведения о конкурсе публикуются на официальном сайте Министерства по адресу: https://mimp.mosreg.ru.

Период проведения отбора: с 6 октября 2025 года по 12 декабря 2025 года.

Подача заявок возможна в течение 30 календарных дней, с 06.10.2025 (с 9:00) до 04.11.2025 (до 18:00).

Участвовать в отборе могут СО НКО, соответствующие ряду условий:

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории Московской области как минимум за один год до момента подачи заявки. Уставная деятельность организации должна включать один или несколько следующих видов:

благотворительность, организация и поддержка волонтерства;

помощь лицам, пострадавшим в результате катастроф, конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан;

работа в сферах образования, науки, культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности. Отсутствие просроченных задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным платежам. Организация не должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, ее деятельность не приостановлена. Учредителями (участниками, членами) юридического лица не могут быть иностранные граждане, организации или лица без гражданства. Организация не является получателем бюджетных средств на цели обеспечения доступа к информации на своем сайте. Отсутствие включения в перечни организаций, связанных с экстремистской или террористической деятельностью. Отсутствие в реестре иностранных агентов. Отсутствие фактов привлечения к административной ответственности по статьям 13.15, 20.2 и 20.3.3 КоАП РФ.

Для участия в отборе претенденту необходимо в установленный срок направить на электронный адрес minfo@mosreg.ru следующий пакет документов:

Сопроводительное письмо. Заявку по форме Приложения № 1 к Порядку в электронном виде (формат .pdf). Заверенную копию устава со всеми изменениями (при наличии). Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в Московской области. Информацию о деятельности и проведенных мероприятиях за последний год (в произвольной форме). Документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку (если оно не указано в ЕГРЮЛ как лицо, действующее без доверенности). Согласие на размещение информации в сети «Интернет» по форме Приложения № 2 к Порядку. Согласие на обработку персональных данных по форме Приложения № 3 к Порядку (если заявка их содержит).

Предоставляемые документы должны быть:

подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью (при ее наличии);

представлены в полном объеме без пропусков приложений;

составлены на русском языке (иностранные документы требуют заверенного перевода);

не содержать помарок, подчисток или неправильно исправленных данных (все исправления должны быть оговорены и заверены).

Всю ответственность за полноту и достоверность представленных сведений несет участник отбора.

Один участник может подать только одну заявку.

Допускается вносить изменения в заявку и прилагаемые документы до окончания срока их приема. После этой даты внесение изменений невозможно.

Отзыв заявки или внесение правок осуществляется на основании письменного заявления участника, направленного в МИМП Московской области.

Такое заявление должно быть оформлено в письменной форме, содержать соответствующее волеизъявление, быть подписано уполномоченным лицом и заверено печатью (при наличии).

Участник может отозвать свою заявку в любой момент до окончания срока приема, что не лишает его права подать ее заново в установленные сроки.

Для оценки поступивших заявок МИМП Московской области формирует специальную комиссию. Ее состав и регламент работы утверждаются распоряжением Министерства.

В течение 5 рабочих дней после завершения приема заявок Комиссия проверяет документы на соответствие требованиям Порядка, в том числе проверяет участников через межведомственное взаимодействие и открытые источники.

По итогам проверки по каждой заявке выносится одно из решений:

о допуске к участию в отборе;

об отклонении заявки;

о возврате заявки на доработку.

Решение о допуске принимается при отсутствии оснований для отклонения или возврата заявки.

Основания для отклонения заявки:

Несоответствие участника установленным требованиям. Несоответствие заявки или документов положениям Порядка. Непредставление или неполный комплект требуемых документов. Наличие недостоверных сведений в поданных документах. Подача заявки после установленного срока.

Если в ходе рассмотрения выявлены замечания или противоречия в документах, заявка возвращается на доработку. Участник должен исправить недочеты в срок не более 1 рабочего дня, но до окончания срока рассмотрения заявок.

Решение о возврате на доработку применяется ко всем участникам equally при наличии соответствующих оснований.

Уведомления о возврате заявок направляются участникам в течение 1 рабочего дня с указанием причин и пунктов, требующих исправления.

В последующие 5 рабочих дней Комиссия оценивает допущенные заявки по критериям, указанным в Приложении № 4 к Порядку.

Каждый член Комиссии выставляет баллы по каждому критерию и оформляет заключение по форме Приложения № 5.

Секретарь Комиссии на основе этих заключений заполняет итоговую ведомость (Приложение № 6), рассчитывая средний и итоговый балл по каждой заявке.

Средний балл по каждому критерию определяется путем суммирования оценок всех членов Комиссии и деления на их количество.

Средний итоговый балл (S) рассчитывается по формуле: S = (E1 + E2 + … + En) / n, где E — общая оценка члена Комиссии, а n — их количество.

Общая оценка каждого члена Комиссии (E) вычисляется как сумма произведений баллов (P) по каждому критерию на его коэффициент значимости (K).

По результатам оценки формируется список заявок с указанием итоговых средних баллов. Участники располагаются в порядке убывания набранных баллов; при равенстве баллов учитывается очередность поступления заявок. Этот список называется Перечнем победителей (форма Приложения № 7).

Победителями признаются участники, занявшие в рейтинговом списке позиции от наивысшей до порядкового номера, соответствующего предельной квоте для Московской области, установленной в Приложении к федеральным Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.11.2023 № 2022.

С момента публикации объявления о конкурсе, но не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания приема заявок, участник вправе направить в МИМП Московской области не более 3 запросов о разъяснении положений объявления. Запрос должен быть заверен подписью руководителя и содержать адрес электронной почты для ответа.

МИМП Московской области направляет разъяснения в срок, указанный в объявлении, но не позднее 1 рабочего дня до окончания приема заявок, на указанный электронный адрес. Разъяснения не должны менять суть исходной информации.

Консультации по подготовке заявок проводятся сотрудниками МИМП Московской области в период с 06.10.2025 по 04.11.2025.

Контактные данные ответственных сотрудников:

В. С. Солдатченкова, тел. 8 (498) 602-09-30, email: Soldatchenkovavs@mosreg.ru;

Н. Б. Горбунова, тел. 8 (498) 602-09-02 (доб. 5-57-65), email: Gorbunovanb@mosreg.ru.

Информация о результатах отбора размещается МИМП Московской области на официальном сайте в течение 14 календарных дней с даты формирования Перечня победителей и включает:

дату, время и место рассмотрения заявок;

сведения об участниках, чьи заявки были рассмотрены;

информацию об участниках, не допущенных к оценке, с указанием причин;

наименования организаций, вошедших в Перечень победителей.

